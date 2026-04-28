luna di loto omaggio a ?tagaki rengetsu 1791-1875 poetessa e calligrafa ceramista monaca viandante

“Luna di loto”, curato da Katia Bagnoli e Bruno Riva, rende omaggio a una delle figure più significative dell’arte giapponese del XIX secolo. La raccolta si concentra sulla figura di una poetessa, calligrafa, ceramista e monaca viandante, vissuta a Kyoto tra il 1791 e il 1875. Il volume celebra la sua poesia e le sue opere, evidenziando la sua presenza silenziosa e la sua forza interiore.