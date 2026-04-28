luna di loto omaggio a ?tagaki rengetsu 1791-1875 poetessa e calligrafa ceramista monaca viandante
“Luna di loto”, curato da Katia Bagnoli e Bruno Riva, rende omaggio a una delle figure più significative dell’arte giapponese del XIX secolo. La raccolta si concentra sulla figura di una poetessa, calligrafa, ceramista e monaca viandante, vissuta a Kyoto tra il 1791 e il 1875. Il volume celebra la sua poesia e le sue opere, evidenziando la sua presenza silenziosa e la sua forza interiore.
“Luna di loto”, a cura di Katia Bagnoli e Bruno Riva, è un omaggio corale alla grazia e alla forza silenziose di?tagaki Rengetsu (Ky?to 1791-1875), una delle più straordinarie figure del panorama artistico giapponese del XIX secolo. Poetessa, calligrafa e ceramista, nella sua lunga vita.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Si parla di: Luna di Loto omaggia l’artista ?tagaki Rengetsu.
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Luna di lotoTrenta opere originali di ?tagaki Rengetsu in prima italiana, in dialogo con calligrafie e ceramiche contemporanee di Bagnoli, Riva e De Andreis. itinerarinellarte.it