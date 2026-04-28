Lucrezia Vittoria Berlusconi chi è la figlia segreta di Pier Silvio

Lucrezia Vittoria Berlusconi è la figlia di Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’imprenditore noto nel settore dei media. La donna è poco presente sui media e le notizie che la riguardano sono rare. La sua identità viene spesso mantenuta riservata, e non sono pubblici dettagli sulla sua vita privata o professionale. La sua presenza pubblica è limitata, e le informazioni disponibili si riferiscono principalmente alla sua parentela con Pier Silvio.

Lucrezia Vittoria Berlusconi è la figlia di Pier Silvio, anche se non se ne parla spesso. Ecco qualche curiosità. Vittoria Lucrezia Berlusconi è la figlia che Pier Silvio ha avuto all’età di vent’anni. Non si sente spesso parlare di lei, ma è parte della famiglia del secondogenito dell’ex premier. Chi è Vittoria Lucrezia Berlusconi? Curiosità sulla figlia “segreta” di Pier Silvio Vittoria Lucrezia Berlusconi è la figlia che Pier Silvio ha avuto all’età di vent’anni. La donna, ora 36enne, ha scelto di stare lontana dai riflettori, per questo non si è sentito parlare spesso di lei. Vittoria Lucrezia è parte della famiglia Berlusconi e ha reso Pier Silvio nonno con la nascita della figlia Olivia, nel 2021.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Lucrezia Vittoria Berlusconi, chi è la figlia “segreta” di Pier Silvio Notizie correlate Leggi anche: Berlusconi jr, terza vittoria sul ring: a Sanremo vince ancora il figlio di Pier Silvio Il figlio di Pier Silvio Berlusconi trionfa sul ring davanti al papà: terza vittoria consecutiva da pugileLorenzo Mattia Berlusconi, primo figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, è una stella della boxe.