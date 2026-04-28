LUCA ZANFORLIN | HO SUBÌTO DUE OPERAZIONI MARIA SEMPRE VICINA | GRAZIE ESCLUSIVA

Luca Zanforlin, noto autore di programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista esclusiva su BubinoBlog in cui ha parlato delle sue esperienze personali e professionali. Ha riferito di aver subito due operazioni e ha espresso gratitudine per la vicinanza di una persona. La conversazione ha anche toccato aspetti della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Luca Zanforlin torna su BubinoBlog per una intervista che ripercorre una lunga carriera come autore di tanti programmi di successo come Amici di Maria De Filippi. (a cura di Luca Germanò) Sono trentaquattro anni che lavori in tv, hai firmato programmi di successo come Matricole, Meteore, Brutto Anatroccolo, hai fondato Gay.tv fino ad arrivare ad “Amci” dove oltre che autore sei stato anche conduttore. Hai scritto anche dieci libri, sette sul mondo di “Amici” e tre romanzi. Qual è il segreto: talento o fortuna? Credo metà e metà, anche se credo di essere stato più fortunato. Sabrina Ferilli, una volta, mi ha detto che il segreto è circondarsi sempre di persone migliori di noi.🔗 Leggi su Bubinoblog

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