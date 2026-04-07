Banca di Credito Popolare nuova identità per una storia lunga 138 anni | al centro territorio e comunità

Una banca con una storia di 138 anni ha annunciato una fase di cambiamento attraverso un progetto di rebranding intitolato “Evoluzione, non rivoluzione”. L’iniziativa è stata presentata e approvata dal Consiglio di amministrazione e punta a supportare lo sviluppo digitale e commerciale della banca. La nuova identità mira a rafforzare il legame con il territorio e le comunità locali.

La Banca di Credito Popolare inaugura una nuova fase della propria storia con la presentazione e approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del progetto di rebranding “ Evoluzione, non rivoluzione ” che accompagnerà la banca nel suo sviluppo digitale e commerciale. Lo scopo è quello di rendere l’identità dell’istituto più contemporanea, leggibile e riconoscibile, mantenendo al tempo stesso un forte legame con la storia e con il territorio in cui la banca è nata oltre 135 anni fa. Il cambiamento più visibile riguarda il segno grafico – in una forma più essenziale e moderna – che sintetizza in un unico elemento tre simboli identitari che raccontano la banca e il territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Oltre 140 anni di impegno sul territorio I successi della Banca Popolare di LajaticoBanca Popolare di Lajatico, tradizione e innovazione: un impegno per il territorio che prosegue dal 1884. Banca di credito popolare, utile trplicato nel 2025: balzo a 12,5 milioniIl Consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare (Bcp) approva il bilancio 2025, che si chiude con un utile netto di 12,5 milioni di... Temi più discussi: Banca di Credito Popolare, utile 2025 balza a 12,5 milioni di euro con proventi straordinari; Cessione del quinto, al via partnership quinquennale tra Banca di Credito Popolare e Pitagora; Banca Credito Popolare: partnership strategica di lungo periodo con Pitagora nella cessione del quinto; Banca di Credito Popolare, Utili 2025 quasi Triplicati. Crosta: Ora il Rebranding. Banca di Credito Popolare, utile 2025 balza a 12,5 milioni di euro con proventi straordinariBanca di Credito Popolare (BCP) ha chiuso il 2025 con masse pari a 5,2 miliardi di euro, in lieve incremento rispetto al dato di fine 2024 (+0,5%). teleborsa.it Banca di Credito Popolare cerca capitale: a settembre l’avvio del piano di rafforzamento dell’istituto di Torre del GrecoI commissari Francesco Fioretto e Dino Donato Abate, insieme con il dg Mario Crosta, lavorano senza sosta sul nuovo piano industriale 2025-28 e soprattutto su quello del rafforzamento patrimoniale ... milanofinanza.it Milano Finanza: La Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere prima in classifica nelle Regioni Marche e Umbria - facebook.com facebook