Lotta alle zanzare nelle aree private i tecnici del Comune distribuiscono informazioni e il prodotto antilarvale

Con l’arrivo delle temperature più alte, tornano anche le zanzare nelle aree private. Per affrontare il problema, i tecnici del Comune di Cesena stanno distribuendo informazioni e prodotti antilarvali ai residenti. L’ente ha deciso di intervenire per limitare la diffusione di questi insetti in condomini e spazi privati, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica nel territorio.

Con il caldo tornano le zanzare. Per questa ragione l’amministrazione comunale di Cesena, con lo scopo di tutelare la salute pubblica dei residenti nel territorio di Cesena, dispone le misure necessarie per contrastare la diffusione nei condomini e nelle aree private rafforzando il proprio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Lotta alle zanzare: il Comune attiva punti informativi e inizia la distribuzione del prodotto larvicidaDal 7 aprile in tutto il Ravennate sono in programma sessanta appuntamenti nei mercati con i volontari della Protezione civile per la promozione di... Lotta alle zanzare, l’azione del ComuneORBETELLO Il Comune di Orbetello avvia anche quest’anno la campagna di disinfestazione antilarvale per contrastare la proliferazione delle zanzare. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lotta alle zanzare: distribuzione gratuita di prodotto larvicida; Lotta alle zanzare - 2026; Ordinanza per la prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare; Disinfestazione delle zanzare, ecco i piccoli gesti quotidiani da adottare nella bella stagione. Lotta alle zanzare, parte il piano di sorveglianza e controllo delle arbovirosiDal 1° maggio al 31 ottobre su tutto il territorio le azioni di prevenzione e contrasto alle malattie virali che le zanzare possono trasmettere ... ilpiacenza.it Lotta alle zanzare: la Regione Emilia-Romagna approva il piano arbovirosi 2026Via al Piano 2026 per la sorveglianza delle zanzare in Emilia-Romagna. Strategie di disinfestazione, monitoraggio West Nile e Dengue dal 1° maggio. livingcesenatico.it Cagliari Le parole di Michel Adopo sulla lotta salvezza che coinvolge anche i rossoblù facebook Lotta Champions, Europa e Conference League: calendario e scontri diretti a confronto #SkySport #SkyUCL #SkyUEL #SkyUECL x.com