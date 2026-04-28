Lo trovano semicosciente scatta l’allarme | in casa un supermercato della droga

I familiari hanno chiamato i soccorsi dopo aver trovato un uomo di 38 anni in casa, semi incosciente. Sul posto sono intervenuti i medici, che hanno constatato la condizione di alterazione del soggetto. Durante i controlli, sono stati trovati sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione, che sono state sequestrate. La polizia ha avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità legate alla presenza di droga nell’appartamento.