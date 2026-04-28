Lo trovano semicosciente scatta l’allarme | in casa un supermercato della droga
I familiari hanno chiamato i soccorsi dopo aver trovato un uomo di 38 anni in casa, semi incosciente. Sul posto sono intervenuti i medici, che hanno constatato la condizione di alterazione del soggetto. Durante i controlli, sono stati trovati sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione, che sono state sequestrate. La polizia ha avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità legate alla presenza di droga nell’appartamento.
Sono stati i familiari a chiamare il 118 dopo aver trovato un 38enne nella propria abitazione in stato di semi incoscienza. Una situazione apparsa subito grave, tanto da richiedere l’intervento urgente dei soccorsi.Il sospetto di overdose e l’arrivo dei carabinieriUna volta sul posto, gli.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Via Rialto, nella casa supermercato della droga. La colf apre agli agenti: arrestato ventiduenne
Trovano un trolley abbandonato davanti a Palazzo Chigi, scatta l’allarme bomba: tensione alle stelle, intervengono gli artificieriGli artificieri stanno intervenendo per un trolley abbandonato a Largo Chigi, a Roma, davanti alla vetrina di un negozio nello stesso palazzo dove...