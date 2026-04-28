Lo Stato si trova a dover affrontare un deficit di 1.500 miliardi di euro dovuto principalmente all’evasione fiscale e alla difficoltà di recuperare le imposte non versate. La situazione si è aggravata anche a causa dei bonus edilizi, in particolare del 110%, introdotti in passato e ancora in vigore. Per far fronte a questa crisi, le autorità sono state costrette a superare i limiti previsti dal Patto di stabilità.

Siamo costretti a sforare il Patto di stabilità per l’alta evasione e l’incapacità di recuperare le imposte non versate, oltre all’eredità dei bonus edilizi e soprattutto del 110%, lasciati dai precedenti governi. Quel 3,1% del rapporto deficitpil che impedisce all’Italia di uscire dalla procedura d’infrazione in base alle regole europee si sarebbe potuto correggere già da tempo, se tutti pagassero le tasse. Il governo non sarebbe stato costretto a chiedere a Bruxelles una deroga al Patto di stabilità (ciò che è stato negato) e ci sarebbero più soldi a disposizione per una manovra economica espansiva, ovvero più risorse per i servizi pubblici, a cominciare dalla sanità, più investimenti in infrastrutture, più fondi per famiglie e imprese.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lo Stato ha un buco da 1.500 miliardi per colpa di evasione e Superbonus

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