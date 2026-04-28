L’Istat risponde alle critiche del governo sulla verifica dei conti

Nella seconda giornata di audizioni sul Documento di Finanza Pubblica, il presidente dell’Istat ha risposto alle critiche provenienti dal governo riguardo alla verifica dei conti pubblici. Durante l’incontro, sono stati discussi aspetti legati alla metodologia di analisi e ai dati forniti dall’istituto. Le dichiarazioni hanno fatto seguito alle contestazioni ufficiali rivolte all’istituto da rappresentanti dell’esecutivo.

Nella seconda giornata di audizioni sul Documento di Finanza Pubblica, presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli ha replicato ai recenti attacchi di Giorgia Meloni sulla verifica dei conti, sottolineando il ruolo «autonomo e indipendente» dell’istituto, che «segue modalità e tempistiche dettate dai regolamenti europei». Giorgia Meloni (Ansa). La spiegazione di Chelli. La verifica dei Conti di finanza pubblica, ha spiegato Chelli in audizione alla Camera, viene effettuata con cadenza semestrale (entro il primo aprile e il primo ottobre di ogni anno) «sotto il coordinamento tecnico di Eurostat ». In questo contesto l’ Istat, «pur mantenendo...🔗 Leggi su Lettera43.it

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CHE LEGNATA A CLAUDIA FUSANI: MELONI LA SMENTISCE ANCORA CON I FATTI!

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"I CONTI PUBBLICI La diretta L'Istat risponde agli attacchi del governo: “Siamo autonomi e indipendenti”" x.com

Ancora oggi, purtroppo, la risposta è troppo semplice. *Fonte: Istat Giornata Internazionale delle Ragazze nelle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione facebook