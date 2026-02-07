Melissa Satta risponde alle critiche sulla differenza d’età | Basta superficialità guardate alla felicità

Melissa Satta si difende dalle critiche sulla differenza d’età con il suo compagno, Carlo Gussalli Beretta. La showgirl si dice stanca di superficialità e invita a concentrarsi sulla felicità, invece di giudizi inutili. Risponde con tono deciso, sottolineando che chi solleva il tema è ignorante e poco rispettoso.

Melissa Satta ha risposto, con una punta di irritazione, alle domande sulla differenza d'età con il suo compagno Carlo Gussalli Beretta, definendo "ignoranti" chi solleva la questione. La showgirl sarda, che oggi compie 40 anni, ha aperto un raro spiraglio sulla sua vita privata attraverso le Instagram Stories, concedendosi a un botta e risposta con i suoi follower. L'episodio, riportato il 7 febbraio 2026, rivela un tentativo di Melissa Satta di proteggere la sua relazione dall'eccessiva curiosità mediatica e di ridefinire i confini della discussione pubblica sulla sua vita sentimentale. Questo gesto, apparentemente contenuto in un contesto informale, si inserisce in un dibattito più ampio sulla libertà individuale e sulla pressione sociale esercitata sulle donne, in particolare riguardo alle loro scelte affettive.

