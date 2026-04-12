Dopo il pareggio per 1-1 in trasferta contro una squadra in corsa per la salvezza, l’allenatore ha commentato la partita e le possibilità di conquistare il campionato. Ha dichiarato che, nonostante il risultato, il sogno dello scudetto non si è spento e dipende dall’andamento delle prossime gare contro l’Inter. Ha anche sottolineato che la partita ha portato punti utili per la qualificazione in Champions League.

Il pareggio del Napoli a Parma rallenta forse in modo definitivo gli azzurri in una corsa scudetto già complicatissima. Ma Antonio Conte non elimina tutte le possibilità, finché l’aritmetica tiene in corsa la sua squadra. “Il sogno non viene spento, mancano sei partite per noi. Il sogno era legato a chi ci sta davanti, vedendo i numeri dell’Inter fino ad ora sarebbe stata un’impresa ardita da compiere. Continuiamo come stiamo facendo, abbiamo fatto una buona prestazione, ma ci dispiace perché potevamo avvicinarci di più all’Inter e al nostro traguardo. Dobbiamo continuare a dare il massimo fino alla fine. A parte l’approccio, che è stato un cazzotto che poteva metterci ko, non ho nulla da dire ai ragazzi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Dispiace per il pari, ma il sogno scudetto non si è spento: dipende dall'Inter"

Conte non vuole mollare l’Inter e lo Scudetto: “Mancano sei partite, il sogno non viene spento”Antonio Conte ha parlato dopo il pareggio per 1-1 del Napoli allo stadio Tardini contro il Parma: "Ci sono cose proprio leggerissime tra chi vince e...

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Ma che DIAVOLO dice ANTONIO CONTE dopo Napoli-Inter 3-1!! #Shorts