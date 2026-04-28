L’identikit dell’infermiera dall’estero

Negli ultimi anni si è parlato molto della carenza di infermieri in Europa, con l’Organizzazione mondiale della sanità che prevede un deficit di un milione di professionisti entro il 2030. In Italia, il rapporto tra medici e infermieri è di circa uno a uno, mentre in Francia e in Germania la situazione è diversa, con tre infermieri per ogni medico. Questa disparità evidenzia le sfide nel settore sanitario italiano rispetto ad altri paesi europei.

Lo spettro che s’aggira ai nostri tempi per l’Europa - quel milione d’infermieri che mancheranno nel 2030 secondo i calcoli dell’Oms - fa più paura nel nostro Paese, che parte da un rapporto quasi di uno a uno con i medici (contro i tre di Francia e Germania). E però nella caccia a questi professionisti, spietata finché non s’arriva al nodo stipendi tanto che li si va a cercare all’estero, la Lombardia risulta la regione più attrattiva, secondo i dati di un hub specializzato creato dall’agenzia interinale Openjobmetis, che negli ultimi tre anni ha formato e reclutato all’estero oltre un migliaio di figure sanitarie, il 56% infermieri. Metà di questi professionisti sono venuti a lavorare in Lombardia, mentre il Piemonte, in seconda posizione, se n’è aggiudicati meno del 20%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’identikit dell’infermiera dall’estero Notizie correlate Leggi anche: Nuovo allenatore Fiorentina, Paratici sonda il post-Vanoli: tre italiani e tre suggestioni dall’estero! L’identikit è tracciato, ultimissime novità Uno spazio in ricordo dell'infermiera Nives Bortolossi: "Dall'Asfo solo silenzio"L'associazione Pordenone in Salute e l'ordine degli infermieri attendono da cinque mesi una risposta dalla direzione generale dell'azienda sanitaria... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: L’identikit dell’infermiera dall’estero. L’identikit dell’infermiera dall’esteroLo spettro che s’aggira ai nostri tempi per l’Europa - quel milione d’infermieri che mancheranno nel 2030 secondo ... ilgiorno.it L’Aquila. Legittimo il trasferimento dell’infermiera che aveva denunciato irregolarità in sala operatoriaL’infermiera Rossella Nardecchia era stata trasferita dal dal blocco operatorio al day-surgery per garantire la necessaria serenità tra il personale del blocco operatorio dopo che 11 medici avevano ... quotidianosanita.it