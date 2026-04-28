Libreria salvata dalla raccolta fondi Oltre 10mila euro per Les Mots | La nostra storia può continuare

La libreria di quartiere “Les Mots” ha raccolto oltre 10.000 euro tramite una campagna di finanziamento. La somma permette di evitare la chiusura e garantisce la continuità dell’attività. La raccolta fondi ha coinvolto numerosi sostenitori, permettendo di raggiungere l’obiettivo prefissato. La libreria aveva rischiato di dover chiudere a causa di difficoltà finanziarie, ma ora può continuare a offrire i suoi servizi alla comunità.

di Marianna Vazzana Oltre 10mila euro raccolti. Obiettivo raggiunto: la libreria di quartiere “Les Mots“ è salva. Il crowdfunding lanciato all’inizio di marzo ha portato al risultato sperato: "Siamo molto soddisfatti, c’è stata una grande risposta e una mobilitazione popolare, non solo nel quartiere: hanno contribuito anche tanti sconosciuti" spiega Pietro Senigaglia, presidente dell’associazione Les Mots (“le parole“, dal francese), educatore in una cooperativa sociale, che insieme ad altri soci tiene le redini della libreria di quartiere affacciata tra via Carmagnola e via Pepe al quartiere Isola. Un luogo gestito da volontari, da 15 anni, in locali di proprietà del Comune.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Libreria salvata dalla raccolta fondi. Oltre 10mila euro per “Les Mots“: "La nostra storia può continuare" Notizie correlate Leggi anche: Una raccolta fondi per salvare il progetto di pet therapy e continuare a regalare emozioni