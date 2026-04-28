L'ambasciatore italiano in Libano ha commentato la situazione attuale, affermando che nonostante un accordo formale di cessate il fuoco, il conflitto prosegue a bassa intensità. Ogni giorno si registrano vittime e danni materiali, con civili, giornalisti e operatori sanitari colpiti o presi di mira. La situazione continua a destare preoccupazione per la presenza di violenze che non si sono ancora fermate completamente.

“Siamo formalmente in un periodo di ‘cessate il fuoco’, ma la guerra continua a bassa intensità. Ogni giorno ci sono morti, distruzioni, purtroppo morti anche fra i civili libanesi, sono stati presi di mira anche giornalisti, operatori sanitari. Una situazione abbastanza preoccupante. Il ‘cessate il fuoco’ è iniziato il 17 aprile, mediato dagli Stati Uniti, ma prosegue zoppicante”. Lo afferma a Tv2000 l’ambasciatore italiano in Libano, Fabrizio Marcelli, intervenuto in diretta durante il Tg2000. “Speriamo che il ‘cessate il fuoco’ – aggiunge l’ambasciatore – tenga fino alla fine. Nel frattempo, spero si possa avviare un vero e proprio negoziato, perché finora gli incontri che si sono svolti al Dipartimento di Stato a Washington sono stati unicamente delle ‘photo opportunities’ più che dei veri e propri negoziati”.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, ambasciatore italiano: “Cessate il fuoco zoppicante. Situazione preoccupa”

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