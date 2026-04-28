La Protezione civile di Castelfranco ha avviato un ciclo di lezioni rivolte ai giovani, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi volontari. Il primo camp si svolge nelle strutture locali, offrendo formazione di base e conoscenze pratiche sul soccorso e la gestione delle emergenze. L’iniziativa si rivolge a ragazzi interessati a conoscere più approfonditamente il ruolo della Protezione civile e a partecipare attivamente in situazioni di emergenza.

La Protezione civile di Castelfranco apre a potenziali nuovi volontari da arruolare tra le sue fila e organizza un evento ad hoc, in cui giovani tra i 15 e i 17 anni si ritroveranno insieme per un paio di giorni, dormendo in tenda ed esercitandosi in varie prove, tra cui una "sorpresa" ancora top secret, per testare proprio lo spirito di adattamento dei partecipanti. Nasce con questo spirito " Primo Anello ", un campo scuola organizzato dall’associazione Volontari di Protezione Civile di Castelfranco Emilia, con il patrocinio del Comune. Un’iniziativa rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 15 ai 17 anni, in programma il 6 e 7 giugno a Bosco Albergati, che per la prima volta porterà i giovanissimi del territorio dentro il mondo concreto del volontariato e del soccorso, non più come spettatori, ma come protagonisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lezioni di Protezione civile, primo camp per i giovani

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