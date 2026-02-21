approvato il primo piano di protezione civile

Il consiglio comunale di Santa Croce ha approvato il nuovo piano di protezione civile, dopo aver ricevuto il via libera dalla giunta e dai tecnici della Regione Toscana. La decisione arriva in un momento in cui il territorio ha subito recenti allerta meteo e allarmismi. La delibera prevede misure pratiche per affrontare eventuali emergenze e garantire la sicurezza dei cittadini. La prossima fase prevede la distribuzione delle nuove linee guida tra i responsabili comunali.

SANTA CROCE Con il voto del consiglio comunale, dopo quello della giunta e il via libera dei tecnici della Regione Toscana, è stato approvato il piano di protezione civile di Santa Croce. "È la prima volta – commenta il sindaco Roberto Giannoni – che il nostro comune viene dotato di uno strumento così importante e strutturato. Questo piano è stato realizzato con la collaborazione delle associazioni Misericordia e Pubblica Assistenza che ringrazio per il lavoro fatto. Il loro apporto sarà fondamentale nel processo di informazione alla popolazione sui comportamenti da tenere in caso di calamità".🔗 Leggi su Lanazione.it

Protezione civile. Approvato il nuovo pianoIl Consiglio comunale di Cantagallo ha approvato il nuovo piano di protezione civile, una decisione presa dopo aver ascoltato le proposte della maggioranza e con l’astensione dell’opposizione.

Aggiornato il piano di Protezione CivileLa giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano di emergenza e protezione civile, adeguandolo alle nuove linee guida regionali e nazionali.

PROTEZIONE CIVILE, APPROVATO L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.