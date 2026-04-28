Le occupano casa ferisce l’abusivo e va in carcere Ma l’immobile resta occupato

Un uomo ha occupato un immobile e, durante un tentativo di allontanamento, ha ferito un abusivo. Successivamente, è stato arrestato e portato in carcere. Tuttavia, l’edificio rimane ancora sotto occupazione, senza che l’occupante originale abbia potuto riottenere il possesso. La vicenda ha suscitato discussioni sui limiti dell’intervento legale in casi di occupazioni abusive e sulle conseguenze delle azioni intraprese.

di Francesca Galici – È il paradosso di una situazione limite che si è verificata a Torino, dove una famiglia si è ritrovata la seconda casa di proprietà occupata arbitrariamente da un soggetto senza alcun diritto, che si è rifiutato di lasciare l’immobile su richiesta dei proprietari. Le cronache parlano di “spedizione punitiva” nei confronti dell’occupante ma la realtà sembra essere distante da queste ricostruzioni, soprattutto perché ci sono due versioni diverse che ora le indagini dovranno analizzare per capire cosa sia realmente accaduto. Tutto è iniziato il 9 aprile, quando i proprietari dell’immobile, una mamma con due figli, accompagnati da un’amica, si sono recati presso l’abitazione a seguito della segnalazione di alcuni vicini, che li hanno tempestivamente avvisati dello squat in corso.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Occupazione abusiva dei propri immobili. Cosa fare per tutelarsi. Avvocato Maria Grazia Lattanzio

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