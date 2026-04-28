Le occupano casa e discutendo con l’abusivo lo ferisce | la proprietaria finisce in cella lo squatter resta beatamente nell’immobile

Da secoloditalia.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è finita in carcere dopo aver ferito un uomo che occupava illegalmente la sua abitazione. L’episodio si è verificato quando, durante un confronto con lo squatters, la proprietaria ha aggredito l’uomo. L’abusivo, invece, è rimasto nell’immobile senza subire conseguenze. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra i due, con la donna che ha cercato di difendere la propria proprietà.

Gli occupano la casa, la legittima proprietaria reagisce all’abuso scoperto all’improvviso e prova a difendere i suoi diritti. Solo che nel farlo la donna arriva a ferire lievemente l’occupante abusivo, e finisce in manette. Morale della storia di ordinaria beffa? La vittima del sopruso è in cella. Mentre l’abusivo resta nell’appartamento a fruire liberamente dell’abuso. La notizia che arriva da Torino stupisce e indigna, anche se da tempo ormai siamo amaramente consapevoli che la proprietà privata è sotto attacco (e non da ieri). E che la giustizia, sul fronte delle occupazioni, abbia smarrito polso e bussola. Eppure la vicenda che si è...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Così ti occupano casa, così li fai andare via (illegalmente)

Video Così ti occupano casa, così li fai andare via (illegalmente)

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