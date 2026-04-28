Stasera, alle 21:20 su Italia 1, va in onda una nuova puntata di Le Iene Inside. Il programma, curato dalla redazione dello storico format Mediaset, proporrà servizi di inchiesta, interviste e approfondimenti. La trasmissione si può seguire in streaming e si concentra su temi di attualità e fatti di cronaca del giorno. Questa puntata è una delle molte che vengono trasmesse regolarmente nel corso dell’anno.

Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 28 aprile. Questa sera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 28 aprile. Anticipazioni. Lo speciale, dal titolo “Droghe e nuove droghe”, è condotto da Luigi Pelazza e scritto da Andrea Bempensante. Un viaggio-racconto nel mondo delle sostanze stupefacenti, tra droghe tradizionali e nuove sostanze sintetiche che si diffondono sempre più rapidamente.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 28 aprile 2026

Le Iene presentano: La cura - Venerdì 28 novembre, in prima serata su Italia 1

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