Le auto storiche delle forze dell' ordine in parata per le strade della Tuscia | FOTO

Nel fine settimana del 25 aprile, le auto storiche delle forze dell'ordine hanno sfilato nelle strade della Tuscia durante il raduno denominato “Auto in divisa”. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari veicoli d’epoca appartenenti ai corpi di polizia, che sono stati esposti e ammirati da numerosi appassionati e cittadini. La parata ha coinvolto diversi modelli, alcuni risalenti a decenni fa, che sono stati preservati e restaurati nel tempo.

Nel weekend del 25 aprile le affascinanti auto storiche delle forze dell'ordine hanno attraversato le strade della Tuscia, partecipando all'emozionante raduno “Auto in divisa”. Un evento che ha riunito appassionati e rappresentanti delle forze dell'ordine in tre diversi borghi della provincia.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Le storiche auto delle forze dell'ordine in raduno nella Tuscia: tappe e orari delle esposizioniPer il ponte del 25 aprile, nella Tuscia è organizzato il raduno “Auto in divisa”. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Weekend della Liberazione a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile; Primavera nella Tuscia: 10 borghi e luoghi da visitare a un'ora da; A Ponza è tornata la foca monaca, l’Università della Tuscia: Accertato dal Dna ambientale; Saperi e sapori a convivio: a Rieti l’incontro tra Accademia della Cucina e Università della Tuscia. Targhe storiche, via libera alla riproduzione originale anche per le auto pre-1952I tasselli adesso sono tutti al loro posto. Finalmente anche i proprietari di un’auto costruita prima del 1952 potranno richiedere la riproduzione della targa originale. Quella che per molti ... gazzetta.it Tuscia in Fiore aspetta i camperisti a braccia aperte facebook