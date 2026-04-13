Le storiche auto delle forze dell' ordine in raduno nella Tuscia | tappe e orari delle esposizioni

Durante il ponte del 25 aprile, nella zona della Tuscia si terrà il raduno “Auto in divisa”, un evento che coinvolge diverse località tra il 24 e il 26 aprile. Le auto delle forze dell'ordine, spesso considerate simboli di storia e sicurezza, saranno presenti in esposizione nelle città di Viterbo, Vitorchiano, Ronciglione e Vetralla. Le tappe e gli orari delle esposizioni sono stati comunicati ufficialmente.