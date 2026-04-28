Lavoro Palmieri | Prevenzione salva vite servono formazione e consapevolezza
Ogni giorno si verificano incidenti sul lavoro che spesso si potrebbero evitare. Secondo un esperto del settore, molte di queste situazioni derivano da distrazioni o dalla scarsa attenzione ai rischi, spesso aggravate dalla mancanza di formazione specifica. La prevenzione, quindi, si basa su una maggiore consapevolezza e su interventi mirati per migliorare le procedure di sicurezza sul posto di lavoro.
“Gli incidenti sul lavoro non sono fatalità lontane: accadono ogni giorno, molto spesso per distrazione, ma quasi sempre per sottovalutazione dei rischi o mancanza di formazione concreta”. Così il presidente dell’ Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura”, Domenico Palmieri, a margine della celebrazione della G iornata mondiale della sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzata dall’organismo comunale nel complesso universitario della Federico II di Napoli. “Essere consapevoli significa non accettare situazioni pericolose, fare domande, pretendere condizioni di lavoro sicure. Significa anche e soprattutto avere il coraggio di fermarsi quando qualcosa non va”, aggiunge.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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