La King’s Foundation ha aperto una ricerca per un esperto di social media che si occupi della gestione digitale di Highgrove, la tenuta di Re Carlo. Nel frattempo, una società immobiliare ha annunciato un progetto che prevede la costruzione di 135 case nelle vicinanze di un'area protetta. La selezione riguarda figure professionali specializzate nella comunicazione online, con particolare attenzione alla presenza digitale della tenuta.

? Cosa sapere La King’s Foundation cerca un esperto social per la gestione digitale di Highgrove.. Il bando arriva mentre Miller Homes propone 135 case vicino alla zona protetta.. La King’s Foundation cerca un esperto di comunicazione per la gestione digitale della tenuta di Highgrove, vicino a Tetbury, offrendo una retribuzione annua di 30.000 sterline, equivalenti a circa 35.000 euro. Il bando di concorso, attualmente consultabile tramite le offerte di lavoro sul portale ufficiale della fondazione, mira a inserire una figura professionale con competenze specifiche in ambito editoriale e social media. La mansione non riguarda compiti istituzionali legati alla Corona, ma si concentra sulla promozione delle attività legate alla residenza privata di Re Carlo e della regina Camilla.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavorare nella tenuta di Re Carlo: cercasi esperto social a Highgrove

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