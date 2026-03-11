Notti magiche nei rifugi solo per escursionisti della Lombardia

In Lombardia, tra Valtellina, Lecchese e Alpi Orobie, numerosi rifugi sono aperti anche durante questa stagione, riservati esclusivamente agli escursionisti. Questi luoghi si trovano lontano dagli impianti di risalita e rappresentano destinazioni accessibili solo a chi sceglie di avventurarsi a piedi. La presenza di strutture operative in diverse zone della regione permette agli appassionati di trekking di vivere esperienze in ambienti naturali ancora poco frequentati.

Anche quando la neve ricopre il terreno sono numerosi i rifugi lontani dagli impianti di risalita che garantiscono accoglienza. Sono meta esclusiva di escursionisti e skialper e offrono esperienze indimenticabili nel silenzio della montagna in veste invernale. Presentiamo alcuni di quelli attivi in Lombardia, con un’avvertenza: prima di mettervi in cammino verificate sempre l’effettiva apertura. I rifugisti in caso di maltempo o di pericolo valanghe non aprono le loro strutture. Una notte sulla vetta del Resegone, la montagna simbolo di Lecco ben riconoscibile anche da Milano e dalla Brianza per la sua particolare forma. A pochi metri dalla vetta sorge il rifugio Azzoni (1860 m), meta di escursioni non sempre banali ma di grandissima soddisfazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Notti magiche nei rifugi solo per escursionisti della Lombardia Articoli correlati "Notti magiche", Torino su Rai 1 con il campionato mondiale di magia: quando vanno in onda le 3 serate eventoTre serate evento dedicate al Campionato Mondiale di Magia, il Fism Italy World Championship of Magic 2025, il più prestigioso appuntamento... Escursionisti dispersi nei prati della Burraia: recuperati da Vigili del Fuoco e Soccorso AlpinoArezzo, il centrodestra gioca al tira e molla: Tanti o Merelli? A Roma decidono, qui si resta a guardare Via Fiorentina, il cantiere un si muove di...