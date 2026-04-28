Nella cittadina di Gualdo Tadino, il nuovo vescovo ha fatto il suo ingresso ufficiale e ha rivolto un messaggio di unità alla comunità. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di collaborare e di affrontare insieme le sfide, evidenziando come la bellezza del territorio possa rappresentare un elemento di resistenza alla violenza. La presenza del vescovo ha segnato un momento di confronto tra le istituzioni e i cittadini presenti.

GUALDO TADINO - "È tempo di camminare insieme. Uniamo le forze. Siamo immersi nella bellezza: è un deterrente contro la violenza. Si può fare catechesi anche con l’arte". Queste le enunciazioni e gli appelli lanciati dall’arcivescovo monsignor Felice Accrocca nel suo primo incontro ufficiale con la comunità gualdese. Il presule domenica mattina è stato accolto nella chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, dove ha ricevuto il saluto del consiglio pastorale, alla presenza di esponenti di gruppi, associazioni e autorità cittadine; poi ha raggiunto la sala consiliare col sindaco-presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, la giunta e i comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arrivo del vescovo Accrocca: "Ora camminiamo insieme"

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