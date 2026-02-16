Lanterns svelato il logo della serie DCU | trailer in arrivo?

Lanterns, il nuovo logo della serie DCU, è stato rivelato poche ore fa, probabilmente perché il trailer ufficiale arriverà a breve. La comparsa del logo indica che la produzione si sta avvicinando alla fase di promozione finale, con i fan che già aspettano di vedere le prime immagini. La serie, che dovrebbe essere disponibile su HBO Max entro la fine dell’anno, ha già suscitato grande curiosità tra gli appassionati.

La comparsa del primo logo ufficiale della serie può voler dire che siamo molto vicini alla pubblicazione del primo trailer? La serie dovrebbe debuttare quest'anno in streaming su HBO Max Pochi istanti fa è stato svelato il primo logo ufficiale di Lanterns. Si tratta di un logo piuttosto banale, anche se riprende lo stesso linguaggio stilistico di quelli utilizzati per Superman e Supergirl. Come ci si poteva aspettare, la rivelazione del logo ha alimentato le speculazioni su un possibile trailer imminente della prossima serie ambientata nel DC Universe di James Gunn e Peter Safran. La serie dovrebbe debuttare entro quest'anno, quindi non sarebbe male pubblicare presto un'anteprima per alimentare l'entusiasmo dei fan.