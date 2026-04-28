In un’intervista a Cbs News, Donald Trump ha commentato i momenti vissuti durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, descrivendo l’episodio in cui un giovane ha aperto il fuoco nella lobby di un hotel a Washington. L’ex presidente ha affermato di non aver avuto paura e di conoscere bene le difficoltà della vita, sottolineando di non essere un re e di essere disposto a rischiare la propria vita.

«Non ho avuto paura, so come va la vita, viviamo in un mondo di pazzi». Donald Trump descrive in un’intervista a Cbs News i concitati momenti durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca quando il 31enne Cole Allen ha aperto il fuoco nella lobby dell’Hilton hotel di Washington. I toni con l’intervistatrice diventano subito gelidi quando lei legge un passaggio del manifesto dell’uomo in cui il presidente americano viene apparentemente descritto uno «stupratore» e un «pedofilo». «Non sono uno stupratore, né un pedofilo. E tu sei una persona orribile per aver letto queste parole. Dovresti vergognarti», attacca il tycoon. Trump conferma che l’aggressore ha partecipato a una protesta di No Kings in California.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’anatema di Trump contro gli estremisti Dem. "Io non sono un re, pronto a rischiare la vita"

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