Trump allo Stato dell’Unione | Gli Usa sono tornati ma arriva la replica dei Dem su costi e dazi

Da feedpress.me 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono tornati alla grande, attribuendo questa crescita ai suoi interventi politici. Durante il suo discorso, ha affermato che il Paese è più forte e prospero, puntando il dito contro le critiche dei Democratici sui costi e i dazi commerciali. La replica dei Democratici evidenzia come molte aziende abbiano affrontato aumenti di prezzo e incertezze economiche. La discussione si concentra sulle reali conseguenze delle politiche adottate.

Nel tradizionale discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato i risultati della sua amministrazione, sostenendo che il Paese sia «più forte e più prospero» rispetto al passato. Un intervento lungo e articolato, in cui ha toccato i principali dossier interni e internazionali, dall’economia alla sicurezza dei confini, fino alla politica commerciale. Economia, dazi e politica estera Nel passaggio dedicato alla crescita economica, il presidente ha parlato di segnali positivi su occupazione e produzione industriale, difendendo con forza la linea sui dazi come strumento per tutelare le imprese nazionali e riequilibrare i rapporti commerciali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

