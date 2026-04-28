L’ammiraglio Roberto Domini | per l’Italia intervenire a Hormuz è questione di interesse nazionale

Il 22 aprile 2026, l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina, ha dichiarato che per l’Italia intervenire nella zona di Hormuz rappresenta una questione di interesse nazionale. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto ufficiale e si riferisce alla posizione del paese riguardo alle operazioni militari e alla tutela delle rotte commerciali strategiche nella regione.

Il 22 aprile 2026, l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha confermato dinanzi alla Commissione Difesa della Camera la disponibilità della Marina a partecipare a una missione multinazionale nello Stretto di Hormuz qualora via sia la delibera del Consiglio dei ministri e l’approvazione parlamentare. L’annuncio apre un capitolo rilevante della politica estera e di sicurezza italiana, imponendo una riflessione rigorosa sulle motivazioni strategiche, sulle condizioni giuridiche e sulla geometria diplomatica dell’iniziativa. La dimensione strutturale della crisi. Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei punti nodali dell’architettura energetica mondiale.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’ammiraglio Roberto Domini: per l’Italia intervenire a Hormuz è questione di interesse nazionale Notizie correlate Meloni ha escluso che l’Italia possa intervenire nello stretto di HormuzE quindi come altri leader europei non aderirà al rischioso piano di Trump per cercare di riavviare i traffici di petrolio e gas, bloccati dall'Iran... Iran, Meloni: "Riaprire Hormuz questione assolutamente centrale per Italia"“Considero questa iniziativa estremamente importante, ed è la ragione per la quale ho voluto esserci personalmente.