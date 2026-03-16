Il governo ha dichiarato che l’Italia non interverrà nello stretto di Hormuz, escludendo un coinvolgimento diretto. Questa decisione si inserisce nel quadro delle posizioni espresse da altri leader europei, che per ora non intendono aderire al piano proposto dagli Stati Uniti. La discussione riguardo alle possibili azioni nella regione continua a coinvolgere vari attori internazionali.

E quindi come altri leader europei non aderirà al rischioso piano di Trump per cercare di riavviare i traffici di petrolio e gas, bloccati dall'Iran In un’intervista alla trasmissione Quarta Repubblica, su Rete 4, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto di escludere un coinvolgimento dell’Italia nelle operazioni per riaprire lo stretto di Hormuz, che l’Iran sta sostanzialmente bloccando. Prima dell’inizio della guerra in Medio Oriente, dallo stretto di Hormuz transitavano le navi in entrata e in uscita dal golfo Persico, che tra le altre cose trasportavano un quinto di tutto il petrolio e il gas venduto al mondo. Il blocco del traffico di navi sta provocando gravi aumenti dei prezzi dell’energia, con conseguenze enormi sull’economia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Meloni ha escluso che l’Italia possa intervenire nello stretto di Hormuz

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