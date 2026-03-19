L’UEFA ha ufficializzato i match dei quarti di finale di Champions League con un sorteggio che ha riservato incontri tra team di altissimo livello. Tra le sfide più attese ci sono il confronto tra il Real Madrid e il Bayern Monaco, considerato il big match, e quello tra il Paris Saint-Germain e il Liverpool. I quarti di finale sono pronti a portare grandi emozioni sul campo.

Derby spagnolo tra Barça e Atletico, l'Arsenal pesca lo Sporting. Andata il 7-8 aprile. L’UEFA ha delineato il tabellone dei Quarti di Finale di Champions League, sancendo accoppiamenti da brividi che riscrivono le gerarchie del calcio continentale. Il sorteggio di Nyon ha decretato il “Clásico d’Europa” tra Real Madrid e Bayern Monaco come scontro di cartello assoluto, mettendo di fronte le due potenze storiche del torneo in una doppia sfida che vale una stagione. Riflettori accesi anche sulla penisola iberica per il Derby di Spagna tra Barcellona e Atletico Madrid, un incrocio fratricida che garantisce alla Liga almeno una semifinalista sicura, confermando l’egemonia delle tre rappresentanti spagnole ancora in corsa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Champions League, Sorteggio Quarti: Real-Bayern è il big match, PSG contro il Liverpool

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