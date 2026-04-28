L’allarme di Bankitalia e Corte dei Conti | senza crescita non si va lontano

Bankitalia e Corte dei Conti hanno avvertito che la mancanza di crescita economica limita lo sviluppo del paese. Secondo le due istituzioni, senza un aumento del prodotto interno lordo, risulta difficile migliorare le condizioni di vita e affrontare le sfide future. Le analisi sono state pubblicate in diversi rapporti, evidenziando come la stagnazione economica rappresenti un ostacolo concreto. Questa situazione non viene attribuita alle opposizioni, ma è riconosciuta come una difficoltà condivisa dalle autorità.

È la crescita, o meglio la mancata crescita, il problema che zavorra il nostro Paese. Non lo dicono le opposizioni questa volta però. Ma lo certificano la Banca d’Italia e la Corte dei Conti. Avvalorando la tesi secondo cui il governo per riuscire a centrare l’obiettivo dei conti pubblici, che peraltro ha mancato con lo sforamento del deficit nel 2025, ha finito per strozzare la crescita. “La prudenza nella gestione dei conti pubblici e la volontà di rispettare il nuovo quadro di regole europeo sono state apprezzate sia dagli investitori sia dalle agenzie di rating. Da questi sviluppi possono trarre vantaggio anche le banche, le imprese e le famiglie, che beneficiano di un minore costo dell’indebitamento”, ha detto il capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, Andrea Brandolini, in audizione sul Dfp.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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