Lago di Como Tremezzina | osservatorio del traffico attivo anche nel weekend

Da sabato 2 maggio, il servizio degli osservatori del traffico lungo la SS 340 Regina tra Colonno e Ossuccio sarà attivo anche il sabato. Questa modifica riguarda il tratto situato tra Tremezzina e le località limitrofe, nel Lago di Como. L’osservatorio monitora il flusso di veicoli sulla strada, che rimarrà operativo durante il fine settimana. La misura si aggiunge alle attività di controllo già in corso durante i giorni feriali.

A partire da sabato 2 maggio, lungo la SS 340 Regina nel tratto compreso tra Colonno e Ossuccio, il servizio degli osservatori del traffico sarà esteso anche al sabato. Finora operativo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 7.00–19.00, il presidio verrà quindi rafforzato per coprire anche le.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Lago di Como, una villa da sogno immersa nella magia della TremezzinaIl borgo, tra i più suggestivi della sponda occidentale del Lago di Como, è da sempre considerato un rifugio privilegiato grazie al suo microclima... Le 7 gite più belle per un incantevole weekend del 25 aprile sul Lago di ComoSplendido weekend del 25 aprile grazie al meteo che promette belle giornate di sole. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I 10 paesini del Lago di Como che sembrano usciti da un dipinto (e due ti sorprenderanno davvero); Le 7 gite più belle per un incantevole weekend del 25 aprile sul Lago di Como; 8 / 10 - Villa Carlotta sul Lago di Como; Il film più atteso di sempre girato anche in una villa sul Lago di Como. Il film più atteso di sempre girato anche in una villa sul Lago di ComoEsce nelle sale Il Diavolo veste Prada 2: le star Anne Hathaway ed Emily Blunt hanno recitato anche a Villa Balbiano. Decine le altre location italiane, in particolare a Milano ... leccotoday.it Caos e code sulla statale del Lago di Como: osservatori del traffico attivi anche il sabato (si parte il 2 maggio)Dal prossimo sabato 2 maggio, gli osservatori del traffico saranno operativi lungo la Statale Regina nel tratto tra Colonno e Ossuccio anche nella giornata di sabato, estendendo un servizio finora gar ... comozero.it Greenway da Colonno a Griante, un cammino unico lungo le sponde del Lago di Como. La Greenway del Lago di Como è un percorso pedonale facile e panoramico che collega Colonno a Griante immerso nella sponda occidentale del lago. Si estende per ci facebook