Lago di Como Tremezzina | osservatorio del traffico attivo anche nel weekend

A partire da sabato 2 maggio, il servizio degli osservatori del traffico lungo la SS 340 Regina tra Colonno e Ossuccio sarà attivo anche il fine settimana. La presenza di personale sarà garantita nel tratto tra le due località per monitorare la viabilità. La misura si inserisce in un’azione volta a controllare i flussi di veicoli nel periodo di maggiore afflusso turistico della zona.

A partire da sabato 2 maggio, lungo la SS 340 Regina nel tratto compreso tra Colonno e Ossuccio, il servizio degli osservatori del traffico sarà esteso anche al sabato. Finora operativo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 7.00–19.00, il presidio verrà quindi rafforzato per coprire anche le.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Lago di Como, una villa da sogno immersa nella magia della TremezzinaIl borgo, tra i più suggestivi della sponda occidentale del Lago di Como, è da sempre considerato un rifugio privilegiato grazie al suo microclima... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lago di Como, Tremezzina: osservatorio del traffico attivo anche nel weekend; I 10 paesini del Lago di Como che sembrano usciti da un dipinto (e due ti sorprenderanno davvero); I 5 borghi del Lago di Como da vedere in primavera tra ville, silenzio e scorci d’acqua; Il film più atteso di sempre girato anche in una villa sul Lago di Como. Lago di Como, Tremezzina: osservatorio del traffico attivo anche nel weekendA partire da sabato 2 maggio, lungo la SS 340 Regina nel tratto compreso tra Colonno e Ossuccio, il servizio degli osservatori del traffico sarà esteso anche al sabato. Finora operativo dal lunedì al ... quicomo.it Il viaggio: percorsi intorno al Lago di Como tra paesaggio e ispirazioneDopo la partecipazione all’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como lancia un nuovo progetto diffuso: dal 15 al 24 maggio arriva Il Viaggio – percorsi ... quicomo.it Lago di Como : [instagram.com/lakecomo_boat] - facebook.com facebook