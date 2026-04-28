A un anno dalla morte di tre persone, la città ha organizzato un concerto intitolato “In a New Light” per commemorare la loro scomparsa. In piazza si sono riunite molte persone, tra lacrime e momenti di applausi, creando un’atmosfera di commozione e solidarietà. L’evento ha concluso le celebrazioni ufficiali, lasciando spazio a un senso di comunità e di speranza per il futuro.

MONREALE – In un’atmosfera sospesa tra il ricordo e la speranza. A chiusura delle manifestazioni commemorative a un anno dalla tragica scomparsa di Andrea, Massimo e Salvo, la città si è stretta in un abbraccio collettivo durante il concerto “In a New Light”. L’immagine più bella della serata è stata quella della piazza gremita: un vero e proprio tappeto umano composto da cittadini, giovani e famiglie, che hanno partecipato in silenzio e commozione, diventando parte integrante di una scenografia naturale illuminata da migliaia di candele. Una presenza così densa e sentita da sottolineare il bisogno di un’intera comunità di ritrovarsi unita nel segno della rinascita.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Lacrime e applausi in piazza a Monreale: il concerto della rinascita scalda il cuore di una città ferita

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