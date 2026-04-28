Laboratorio teatrale casertano vince il premio europeo Call for Artists 2026
Un riconoscimento di portata europea accende i riflettori sul territorio del Matese, premiando l'innovazione sociale. Il laboratorio teatrale “Margine Comunicante” è ufficialmente tra i vincitori della Call for Artists 2026 “Consolidare pratiche artistiche (r)esistenti tra cultura, salute e.🔗 Leggi su Casertanews.it
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