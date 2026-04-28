Laboratorio per mamme e figli ' Le parole che non ti ho detto'

‘Festa della Mamma - Le parole che non ti ho detto’. Quante volte i bambini per vergogna, per paura di essere giudicati o per semplice timidezza nascondono le loro parole? E quante volte lo fanno i genitori per nascondere le loro fragilità? In occasione della Festa della Mamma attraverso giochi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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