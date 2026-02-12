Le-one toni intimi nel nuovo singolo Le parole che non ti ho detto

Venerdì 13 febbraio, Gaetano Di Maio, in arte Le-one, ha pubblicato il suo nuovo singolo

Il rapper di Nocera Inferiore torna venerdì 13 febbraio dopo il disco d'oro di "Yamal". Una svolta romantica per l'artista classe 2003 Abbandona le sonorità più crude per esplorare la vulnerabilità affettiva. Gaetano Di Maio, in arte Le-one, rilascia venerdì 13 febbraio il brano "Le parole che non ti ho detto". Il singolo, edito da EpicSony Music Italy, segna una deviazione tematica rispetto alle precedenti produzioni dell'artista campano, arrivando dopo il successo di "Diego" e la certificazione del disco d'oro ottenuta con la hit "Yamal". Il rapper classe 2003, originario di Nocera Inferiore, sceglie un registro differente per questa nuova uscita discografica.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

