La Takahashia japonica è tornata in Brianza | via alla bonifica dagli alberi più infestati

Con l’arrivo della bella stagione, la Takahashia japonica è stata nuovamente segnalata in alcune zone del comune di Desio, in Brianza. La cocciniglia asiatica si è manifestata sugli alberi di diverse aree, portando all’avvio di interventi di bonifica specifici per eliminare le piante più colpite. Le autorità hanno deciso di intervenire per contenere la presenza di questa specie invasiva.

Torna la bella stagione e torna ‘l’incubo' della Takahashia japonica in Brianza. La cocciniglia asiatica è stata recentemente avvistata sugli alberi in diverse aree del territorio nel comune di Desio. L'insetto non rappresenta un pericolo per l'uomo o gli animali ma, come spiegano le indicazioni.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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