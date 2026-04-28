Nell’ambito delle politiche sugli affitti, il 40% delle unità abitative sono state assegnate con canoni calmierati. Milano si configura come campo di prova per un modello che potrebbe essere adottato anche in altre città. Le operazioni di sviluppo urbanistico coinvolgono diverse aree della città, con interventi mirati a favorire l’accesso alla casa per un arco di popolazione più ampio. La strategia si inserisce in un quadro di interventi pubblici sul mercato immobiliare.

Milano come terreno per sperimentare un modello da esportare: operazioni di sviluppo urbanistico su aree pubbliche, come quella su Piazza d’Armi a Baggio, con una quota di alloggi a canone calmierato con l’obiettivo di far fronte all’ emergenza abitativa "sviluppando le potenzialità del patrimonio pubblico", senza dismetterlo cedendolo a privati ma "mettendolo a reddito". Stefano Scalera, amministratore delegato di Invimit Sgr, delinea la strategia della società di gestione del risparmio controllata dal ministero dell’Economia che sta giocando un ruolo sempre più attivo nel risiko immobiliare milanese. Quali sono i prossimi step su Piazza d’Armi? "Stiamo lavorando per presentare al Comune la convenzione urbanistica, con l’obiettivo di far partire l’iter entro l’estate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La strategia sugli affitti. Il 40% a canone calmierato

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