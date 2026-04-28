La squadra della settimana | Eze rialza l’Arsenal De Bruyne illumina il Maradona

Nella recente settimana calcistica, l'Arsenal ha visto il ritorno in forma di un suo giocatore chiave, mentre De Bruyne ha offerto una prestazione brillante al Maradona. In Italia, invece, un nuovo talento si è messo in mostra con una doppietta alla sua prima da titolare, contribuendo alla vittoria della squadra. Questi eventi hanno attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che seguono con interesse le prossime partite.

In questa settimana le grandi d’Europa hanno portato a casa i primi obiettivi stagionali. La prima prova di forza è del Barcellona, 2-0 sul campo del Getafe grazie alla classe di Pedri, solito metronomo impeccabile e autore di un assist di “messiana” bellezza per la rete del vantaggio. A completare la congiunzione astrale ci ha pensato Héctor Bellerín del Betis, che ha fermato il Real Madrid con la sua seconda rete in questa Liga, blindando il primato dei blaugrana. In Inghilterra, invece, ci ha pensato Eberechi Eze a rilanciare l’Arsenal: una sua perla da fuori area ha deciso l’1-0 dei Gunners sul Newcastle. Blindano i posti in Champions il Dortmund e l’Atletico Madrid.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La squadra della settimana: Eze rialza l’Arsenal, De Bruyne illumina il Maradona Notizie correlate La squadra della settimana: Eze rilancia l'Arsenal, Budimir stende il RealOgni uomo ha il suo nemico, un rivale da battere a tutti i costi che tira fuori il meglio di noi. La squadra della settimana: primo tris per Lamine Yamal, l'Arsenal torna in testa con Timber"Lamine Yamal no aparece en partidos importantes", ovvero Yamal non si fa vedere nelle partite importanti. Una raccolta di contenuti Si parla di: La squadra della settimana | Haaland riapre la Premier Moreira stende il Psg. La squadra della settimana: Eze rialza l’Arsenal, De Bruyne illumina il MaradonaC'è del talento anche in Serie A con Paul Mendy, autore di una doppietta alla sua prima da titolare col Cagliari dopo otto minuti ... msn.com La squadra della settimana: Eze rilancia l'Arsenal, Budimir stende il RealOgni uomo ha il suo nemico, un rivale da battere a tutti i costi che tira fuori il meglio di noi. Per Eberechi Eze, questo rivale non è una persona, ma una squadra: il Tottenham. Contro gli Spurs, ... gazzetta.it