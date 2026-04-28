La scuola in prima linea per promuovere le manovre salvavita

La scuola svolge un ruolo fondamentale nella diffusione delle competenze salvavita, tra cui l’uso dei defibrillatori semiautomatici e le manovre di primo soccorso. In molte scuole sono stati avviati corsi specifici rivolti agli studenti e al personale, con l’obiettivo di aumentare la preparazione in situazioni di emergenza. Questi interventi sono spesso coordinati da enti specializzati e coinvolgono insegnanti e studenti in attività pratiche e teoriche.

La scuola è un presidio strategico per la diffusione capillare delle competenze salvavita, come l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e le manovre di primo soccorso. In questa direzione va l’iniziativa, presentata stamani all’Ufficio Scolastico Provinciale, “La Scuola come strumento di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Arezzo, la scuola in prima linea per promuovere le manovre salvavitaArezzo, 28 aprile 2026 – La scuola è un presidio strategico per la diffusione capillare delle competenze salvavita, come l’utilizzo dei... Bimbi in pericolo: le manovre salvavita che salvano la vita ai piccoli? Cosa sapere L'associazione La Voce dei Diritti APS ha organizzato il corso Bimbi in Sicurezza a Tivoli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Supplenze da Graduatorie di istituto: da oggi ed entro l'11 maggio si scelgono le scuole per la prima fascia; La classe prima della scuola primaria è salva: si farà una pluriclasse con la quarta; La scuola guarda già al prossimo anno. In Lombardia la prima campanella suonerà lunedì 14 settembre; Per la prima volta il tempo pieno alla scuola primaria di Aquino. Arezzo, la scuola in prima linea per promuovere le manovre salvavitaPresentata oggi l’iniziativa del 4 maggio in Provincia di Arezzo che punta a formare studenti e docenti su rianimazione cardiopolmonare e uso del DAE ... msn.com Udine, nasce la prima scuola di psicoterapia psicoanalitica in cittàUdine inaugura la prima scuola di psicoterapia psicoanalitica: formazione specialistica per psicologi e medici. nordest24.it Freepressonline. . Presentato oggi il piano straordinario per le aree ad alta vulnerabilità: focus su San Cristoforo, con avvio da via Playa e dalla scuola Dusmet. Obiettivo: rigenerazione e legalità per ragazzi e famiglie. Siciliano: “costruire il nuovo e demolire il - facebook.com facebook A scuola con una mannaia da macellaio, 14enne minaccia compagno: “Questioni di cuore” x.com