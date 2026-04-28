Arezzo la scuola in prima linea per promuovere le manovre salvavita

Il 28 aprile 2026, si è tenuto un evento a Arezzo dedicato all’educazione alle manovre salvavita nelle scuole. Durante l’iniziativa, sono stati illustrati metodi di utilizzo di defibrillatori semiautomatici e tecniche di primo soccorso rivolti a studenti e insegnanti. La scuola viene riconosciuta come un punto centrale per diffondere queste competenze, fondamentali in situazioni di emergenza.

Arezzo, 28 aprile 2026 – La scuola è un presidio strategico per la diffusione capillare delle competenze salvavita, come l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e le manovre di primo soccorso. In questa direzione va l’iniziativa, presentata stamani all’Ufficio Scolastico Provinciale, “ La Scuola come strumento di educazione alla cultura della rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione: un modello sostenibile e realizzabile con la rete dei Coordinatori e Docenti di Scienze motorie”, in programma il prossimo 4 maggio nella sede della Provincia di Arezzo, dalle ore 9:15 alle 13:00, con l’obiettivo di promuovere un modello formativo strutturato, sostenibile e replicabile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, la scuola in prima linea per promuovere le manovre salvavita Notizie correlate Bimbi in pericolo: le manovre salvavita che salvano la vita ai piccoli? Cosa sapere L'associazione La Voce dei Diritti APS ha organizzato il corso Bimbi in Sicurezza a Tivoli. "Manovre salvavita pediatriche"Il Comune di San Giorgio delle Pertiche, organizza in collaborazione con il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana, una lezione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’Open Day della scuola edile di Arezzo in pieno centro ad Arezzo: Formare giovani per un lavoro sicuro e creativo; Sport, a scuola di tifo buono. Tutti in campo alle Convittiadi; A scuola sul fiume: il Chiassa diventa aula a cielo aperto; Conoscere l’uso dei farmaci a scuola: incontro all'ospedale San Donato. Arezzo, la scuola in prima linea per promuovere le manovre salvavitaArezzo, 28 aprile 2026 – La scuola è un presidio strategico per la diffusione capillare delle competenze salvavita, come l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e le manovre di primo soccorso. In ... lanazione.it La Scuola Edile di Arezzo inaugura la nuova palestra laboratorio per la sicurezza sul lavoroArezzo, 20 gennaio 2026 – La Scuola Edile di Arezzo inaugura la nuova palestra laboratorio per la sicurezza sul lavoro. Uno spazio formativo ad alta tecnologia per addestramento pratico in spazi ... lanazione.it VIDEO | Ecco la lista "Arezzo Partecipa" a supporto di Vincenzo Ceccarelli. Chi sono i 32 candidati x.com Ecco i nomi nella lista “Fare” per le prossime Amministrative ad Arezzo: Gianfrancesco Gamurrini Alessio Alterini Alessandro Beatrice Cristina Bracci Elisa Capponi Gianni Cassai Nicola Cherici Francesco Franco Roberta Galantino Ginevr - facebook.com facebook