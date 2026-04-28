La Regione ha approvato una nuova normativa per contrastare il commercio abusivo, introducendo restrizioni più stringenti sul territorio. Tuttavia, un rappresentante di una Circoscrizione di centrosinistra ha commentato la legge definendola “ad minchiam”. La discussione sulla proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra i rappresentanti politici, mentre il dibattito pubblico si concentra sulle modalità di applicazione e sui risultati concreti. Torino, città con una lunga storia politica, continua a essere teatro di scontri tra diverse posizioni.

Certo il linguaggio politico a Torino, città del conte di Cavour che vide nascere il primo consiglio comunale e il primo parlamento d'Italia, un tempo era più forbito. D'accordo, qui si tratta "solo" del Consiglio della settima Circoscrizione, ma l'ultima seduta è stata segnata da clima teso e rottura istituzionale tra maggioranza e opposizione. E anche da termini piuttosto scurrili per un'assemblea istituzionale, per quanto di quartiere. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha abbandonato l’aula in segno di protesta, rifiutandosi di partecipare alla votazione dell’ultimo atto all’ordine del giorno, a seguito "delle gravi affermazioni del presidente della Circoscrizione", Luca Deri, del Pd.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Regione limita il commercio abusivo, ma per il presidente di Circoscrizione Pd "è una legge ad minchiam"

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