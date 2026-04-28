Il 27 aprile i Paesi Bassi hanno celebrato il King’s Day, una festività nazionale dedicata al compleanno del re Willem-Alexander. La giornata è stata caratterizzata da festeggiamenti all'aperto, con molte persone vestite di arancione e coinvolgimento nelle attività tradizionali. Durante l’evento, la regina è stata vista sorridente e in compagnia del marito e delle figlie, indossando un abbigliamento vivace e ottimista.

I l 27 aprile i Paesi Bassi si sono tinti di arancione per celebrare il King’s Day, il compleanno di re Willem-Alexander. Quest’anno, per i suoi 59 anni, il sovrano ha scelto di festeggiare a Dokkum, accompagnato dalla moglie Maxima d’Olanda e dalle loro tre figlie, le principesse Amalia, Alexia e Ariane. Come spesso accade, la vera anima della festa è stata proprio la regina. Maxima d'Olanda e quella passione per cappe e mantelli. guarda le foto I reali olandesi pattinano sul ghiaccio per il King’s Day. Il momento più significativo dei festeggiamenti si è svolto presso la pista di ghiaccio allestita per l’occasione. Re Willem-Alexander ha sorpreso i presenti rievocando il suo passato da pattinatore.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La regina ha illuminato il King’s Day con il suo sorriso e la voglia di divertirsi insieme a marito e figlie. Il look? Vivace e ottimista

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