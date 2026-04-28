La regina dello Ionio e il suo specchio

Una foto inviata da una lettrice di Gallipoli mostra il paesaggio dello Ionio e il suo riflesso nello specchio d'acqua. La scena cattura un momento di luce e natura, senza elementi di narrazione o commenti aggiuntivi. La fotografia è stata condivisa con l’intento di testimoniare un angolo del territorio locale, senza ulteriori interpretazioni o analisi.

GALLIPOLI - Lo scatto di una lettrice da Gallipoli: ce lo invia Donatella Rinaldi. Lo scatto di una lettrice. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate La GdF scopre una antica nave romana nelle acque dello IonioLa scoperta è avvenuta nel giugno 2025 nel corso di normali attività di controllo in mare condotte dalla Guardia di Finanza con l’uso di sofisticate... Il compleanno di Corona diventa virale per un motivo preciso: il dettaglio dello specchio fa impazzire i socialIl compleanno doveva restare privato, ma nel giro di poche ore è diventato virale.