La nuova mente delle crisi | in Friuli si formano i decisori delle emergenze

Da udinetoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Friuli, sta nascendo una figura chiamata a coordinare le emergenze, chiamata a gestire le situazioni di crisi senza intervenire direttamente sui soccorsi. Questa persona si occupa di raccogliere e condividere informazioni, organizzare le risposte e mantenere il collegamento tra i vari soggetti coinvolti. Non si tratta di un operatore di emergenza, ma di un decisore che si attiva quando il sistema si trova sotto pressione.

Non è il primo a intervenire. Non spegne incendi, non guida ambulanze. Ma è la figura che, quando il sistema entra in crisi, deve tenere insieme tutto: informazioni, persone, decisioni. È da qui che nasce la nuova “mente delle crisi”, il profilo che il Friuli Venezia Giulia ha iniziato a formare.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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