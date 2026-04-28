La nuova mente delle crisi | in Friuli si formano i decisori delle emergenze

In Friuli, sta nascendo una figura chiamata a coordinare le emergenze, chiamata a gestire le situazioni di crisi senza intervenire direttamente sui soccorsi. Questa persona si occupa di raccogliere e condividere informazioni, organizzare le risposte e mantenere il collegamento tra i vari soggetti coinvolti. Non si tratta di un operatore di emergenza, ma di un decisore che si attiva quando il sistema si trova sotto pressione.

Non è il primo a intervenire. Non spegne incendi, non guida ambulanze. Ma è la figura che, quando il sistema entra in crisi, deve tenere insieme tutto: informazioni, persone, decisioni. È da qui che nasce la nuova “mente delle crisi”, il profilo che il Friuli Venezia Giulia ha iniziato a formare.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Più tecnologia e gestione migliore delle emergenze, inaugurata la nuova Sala operativa della Polizia localeUna Sala operativa potenziata per migliorare l’efficienza dei servizi, la capacità di risposta alle emergenze e le condizioni di lavoro del personale. Svelato l’ultimo segreto delle Cascate di Sangue in Antartide: come si formano le Blood FallsRicercatori statunitensi hanno svelato l'ultimo mistero delle Cascate di Sangue (Blood Falls), uno spettacolare flusso di salamoia rosso sangue che... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sanità in crisi: nuovo concorso infermieri da 251 posti in Friuli Venezia Giulia; Fvg Pride 2026 a Udine il 26 settembre, dove tutto iniziò; Pignano, gonfalone a nuovo per la comunità; Meteo Friuli VG: anticiclone in indebolimento, qualche pioggia o rovescio in arrivo in settimana con calo delle temperature. Torna il bel tempo per il Ponte del 1° maggio. Partiranno a metà maggio da Muggia, Friuli-Venezia Giulia, per un viaggio che durerà quasi un anno lungo il sentiero Italia CAI. Più di 7.000 chilometri suddivisi in oltre 500 tappe. facebook L'incidente nella serata del 27 aprile all'altezza di Tissano, lungo il tratto A23 Palmanova-Udine Sud. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com