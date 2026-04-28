La logistica in Capitanata un valore aggiunto Salvini nel Terminal Incoronata

Il Ministro Salvini ha visitato il Terminal Incoronata in Capitanata, una delle aree logistiche della regione. Durante l'evento, il presidente di Confindustria ha commentato la presenza del ministro come un segnale di attenzione verso il settore. La visita ha coinvolto rappresentanti locali e ha sottolineato l'importanza della logistica per lo sviluppo economico della zona.

La logistica in Capitanata, un valore aggiuntoSalatto Presidente Confindustria: «La visita del Ministro Salvini nel Terminal diIncoronata segnale di attenzione». De Girolamo: «FHP investe in questa provincia persviluppare traffici e nuovi interessi d’impresa». «È motivo di orgoglio poter annoverare tra i propri associati imprese del valore diFHP, rappresentata ai massimi livelli dal Vicepresidente Armando De Girolamo»,sottolinea il Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, a margine delledichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in visita nell’area delTerminal di Incoronata del gruppo FHP lo scorso lunedì...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La logistica in Capitanata, un valore aggiunto. Salvini nel Terminal Incoronata Notizie correlate Alluvione in Capitanata: la Caritas Diocesana di Foggia in aiuto dei residenti di Borgo IncoronataGià nella giornata di oggi, sabato 4 aprile, la Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, tramite l'aiuto di un mezzo concesso dall'AMIU e del furgone... Torre: “Dami rappresenta un valore aggiunto importante”Arezzo, 21 marzo 2026 – «Il Dipartimento Emergenza Urgenza è uno snodo cruciale dell’organizzazione sanitaria, chiamato a coordinare professionalità,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Superstrada del Gargano, Salvini: Sarà completata. 31 milioni per collegare Incoronata al porto di Manfredonia; Salvini a Foggia tra logistica e sicurezza: Monopattini, con targa e assicurazione più responsabilità. La logistica in Capitanata, un valore aggiunto. Salvini nel Terminal IncoronataLa logistica in Capitanata, un valore aggiuntoSalatto Presidente Confindustria: «La visita del Ministro Salvini nel Terminal diIncoronata segnale di ... ilsipontino.net