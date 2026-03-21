Il direttore generale dell’Asl ha dichiarato che il Dipartimento di Emergenza Urgenza rappresenta un punto centrale nell’organizzazione sanitaria, con il compito di coordinare diverse professionalità e percorsi assistenziali in situazioni spesso complesse e ad alta intensità. Ha inoltre affermato che Dami costituisce un valore aggiunto importante per questa struttura.

Arezzo, 21 marzo 2026 – «Il Dipartimento Emergenza Urgenza è un o snodo cruciale dell’organizzazione sanitaria, chiamato a coordinare professionalità, competenze e percorsi assistenziali in contesti spesso complessi e ad alta intensità” spiega il direttore generale dell’Asl Torre. "In questo senso, la guida del dottor Dami, forte dell’esperienza maturata nella gestione dell’emergenza territoriale e nel coordinamento delle attività di soccorso sanitario, rappresenta un valore aggiunto importante, - dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre. - Al dottor Dami affidiamo il compito di proseguire e consolidare il lavoro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torre: “Dami rappresenta un valore aggiunto importante”

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