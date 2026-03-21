Torre | Dami rappresenta un valore aggiunto importante
Il direttore generale dell’Asl ha dichiarato che il Dipartimento di Emergenza Urgenza rappresenta un punto centrale nell’organizzazione sanitaria, con il compito di coordinare diverse professionalità e percorsi assistenziali in situazioni spesso complesse e ad alta intensità. Ha inoltre affermato che Dami costituisce un valore aggiunto importante per questa struttura.
Arezzo, 21 marzo 2026 – «Il Dipartimento Emergenza Urgenza è un o snodo cruciale dell’organizzazione sanitaria, chiamato a coordinare professionalità, competenze e percorsi assistenziali in contesti spesso complessi e ad alta intensità” spiega il direttore generale dell’Asl Torre. "In questo senso, la guida del dottor Dami, forte dell’esperienza maturata nella gestione dell’emergenza territoriale e nel coordinamento delle attività di soccorso sanitario, rappresenta un valore aggiunto importante, - dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre. - Al dottor Dami affidiamo il compito di proseguire e consolidare il lavoro... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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