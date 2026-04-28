La Juventus ha annunciato ufficialmente l'addio di uno dei giocatori più rappresentativi della nazionale. La cessione avviene attraverso uno scambio con un club straniero, segnando un cambiamento significativo nel reparto offensivo della squadra. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, e ora si attende l'ingresso di nuovi volti nella rosa juventina. La notizia ha già fatto il giro dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Colpo di scena per quel che riguarda il calciomercato Juve: i bianconeri, infatti, devono dire addio a un grandissimo nome. Quasi sicuramente non sarà Davide Frattesi il rinforzo per il centrocampo della Juve. Il 26enne romano, legato all’Inter da un contratto fino al 30 giugno 2028, continua a trovare poco spazio agli ordini di Chivu e nella finestra di mercato di gennaio potrebbe davvero cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Spalletti lo apprezza parecchio e farebbe carte false pur di portarlo a Torino, ma le insidie maggiori arrivano da Roma dove Gasperini potrebbe presto abbracciare proprio il centrocampista dell’Inter e della Nazionale Italiana.🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - La Juve saluta un Big della Nazionale: scambio da sogno

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