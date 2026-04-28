Il 28 aprile 2026 si sono verificati nuovi episodi della soap opera turca La forza di una donna, trasmessi su Canale 5 alle 16. Durante la puntata, un ladro ha tentato di scappare, causando un momento di paura per i personaggi di Enver e Bahar. La scena ha attratto l’attenzione di molti telespettatori, che seguono con interesse le vicende della serie.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 28 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che mentre saranno tutti a casa di Bahar per festeggiare il Capodanno Arif deciderà di recarsi da Sirin, l'unica rimasta a casa da sola. Per un po' la riccia ha finto di comportarsi bene per riconquistare la fiducia del padre ma ultimamente ha ricominciato a sferrare colpi alla sorella, i rapporti tra loro infatti sono tesi. Mentre Sirin sarà a casa da sola entrerà un ladro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 28 aprile 2026: il ladro scappa, momento di paura per Enver e Bahar

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